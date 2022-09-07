İshakçılar’da güreş heyecanı başlıyor

ETKİNLİKLER 9 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Türkiye’nin önemli organizasyonları arasında yer alan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bu yıl 19.’su düzenlenecek. İshakçılar’da bulunan Er Meydanı’nda gerçekleşecek ve birbirinden önemli etkinliklerin yer alacağı programlar 9 Eylül Cuma günü saat 13.30’da Mehteran Korteji ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayacak. Derince Belediyesi’nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenleyeceği organizasyona güreş camiası, sporseverler ve bölge sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

500’ÜN ÜZERİNDE GÜREŞÇİ KATILACAK

Sezonun son güreşleri olma özelliğini taşıyan 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 10 Eylül Cumartesi saat 18.00’de Çocuk Şenliği etkinliği, daha sonra saat 20.30’da konser başlayacak. İshakçılar Er Meydanı’nda on binlerce kişinin katılım sağlayacağı organizasyonun üçüncü günü olan 11 Eylül Pazar günü saat 10.00’da 500’ün üzerinde sporcunun katılımı ile farklı boylarda yağlı güreşler yapılacak. Birbirinden ünlü başpehlivanların mücadelesine sahne olacak güreşlerde başpehlivanlık kategorisinde ise 45 isim mücadele edecek.

GÜREŞLER İÇİN ÜCRETSİZ SERVİS

İshakçılar Er Meydanı’nda düzenlenen ve büyük heyecana sahne olacak 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılmak isteyen vatandaşlar için belirli güzergahlardan ücretsiz olarak servisler kaldırılacak. 9 Eylül Cuma günü (yarın) Kent Meydanı’ndan saat 11.00’de hareket edecek otobüs Çınarlı Meydanı’ndan da vatandaşları alarak İshakçılar’a götürecek. Programın ikinci günü olan 10 Eylül Cumartesi otobüs Kent Meydanı’ndan saat 19.00’da kalkarak yine Çınarlı Meydanı ve oradan İshakçılar’a gidecek. 11 Eylül Pazar günü ise Kent Meydanı-Çınarlı Meydanı istikametinden saat 10.00, 12.00 ve 14.00’te olmak üzere üç ayrı saatte ücretsiz servisler kaldırılacak.