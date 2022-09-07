07 Eyl 2022 - 16:03- Spor G: 07 Eyl 2022 - 16:06

Hasan Sert Pazar günü ölümünün 12.yılında anılacak    

Milli sporcu, şampiyon bisikletçi merhum Hasan Sert, vefatının 12. yılında izmit’te anılacak. Hasan Sert anısına, 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 9’da,...
Hasan Sert Pazar günü ölümünün 12.yılında anılacak     mask
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Milli sporcu, şampiyon bisikletçi merhum Hasan Sert, vefatının 12. yılında izmit’te anılacak. Hasan Sert anısına, 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 9’da, İzmit Yahyakaptan Bisiklet Eğitim Merkezi’nden başlayacak bir bisiklet turu yapılacak ve 10’da Gülümse Kafe’de kahvaltılı anma programı gerçekleşecek. Sert ailesi açıklamada bulunarak “Hasan Sert dostlarının, bisiklet severlerin ve spor kamuoyunun katılımlarını bekliyoruz” dedi.
# bir, eğitim

07 Eyl 2022 - 16:03 - Spor

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Hasan Sert Pazar günü ölümünün 12.yılında anılacak     mask
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