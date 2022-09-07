Milli sporcu, şampiyon bisikletçi merhum Hasan Sert, vefatının 12. yılında izmit’te anılacak. Hasan Sert anısına, 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 9’da, İzmit Yahyakaptan Bisiklet Eğitim Merkezi’nden başlayacak bir bisiklet turu yapılacak ve 10’da Gülümse Kafe’de kahvaltılı anma programı gerçekleşecek. Sert ailesi açıklamada bulunarak “Hasan Sert dostlarının, bisiklet severlerin ve spor kamuoyunun katılımlarını bekliyoruz” dedi.
07 Eyl 2022 - 16:03- Spor Güncelleme: 07 Eyl 2022 - 16:06
Hasan Sert Pazar günü ölümünün 12.yılında anılacak
Milli sporcu, şampiyon bisikletçi merhum Hasan Sert, vefatının 12. yılında izmit’te anılacak. Hasan Sert anısına, 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 9’da,...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.