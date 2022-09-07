Cuma günü başlayacak yazı dizisinin ana başlıkları...
*Kuruluşunun 99’uncu yıldönümünde CHP
* Atatürk CHP’yi neden kurdu, amacı neydi?
*CHP’yi kimler yönetti, CHP bugüne kadar kaç yıl iktidarda kaldı?
*CHP’nin ülkemize en fazla hizmet ettiği yıllar.
*Türkiye’deki ilk kırılma ve CHP’siz yılların başlaması.
*Türkiye’nin cahillik ve yoksullukla yönetimi.
*Aydınlıktan karanlığa savrulan Türkiye.
*CHP’nin bu haline CHP ilaç olabilir mi?
Türkiye’nin geleceği için bu yazı dizisini mutlaka okuyun!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.