07 Eyl 2022 - 16:05- Gündem G: 07 Eyl 2022 - 16:11

Türkiye'nin geleceği için bu yazı dizisini mutlaka okuyun.

Baş yazarımız M. Tanzer Ünal'ın yazı dizisi cuma günü okuyucuları ile buluşuyor...

Türkiye'nin geleceği için bu yazı dizisini mutlaka okuyun. mask

Cuma günü başlayacak yazı dizisinin ana başlıkları... 

*Kuruluşunun 99’uncu yıldönümünde CHP

* Atatürk CHP’yi neden kurdu, amacı neydi?

*CHP’yi kimler yönetti, CHP bugüne kadar kaç yıl iktidarda kaldı?

*CHP’nin ülkemize en fazla hizmet ettiği yıllar.

*Türkiye’deki ilk kırılma ve CHP’siz yılların başlaması.

*Türkiye’nin cahillik ve yoksullukla yönetimi.

*Aydınlıktan karanlığa savrulan Türkiye.

*CHP’nin bu haline CHP ilaç olabilir mi?

Türkiye’nin geleceği için bu yazı dizisini mutlaka okuyun!
# Atatürk, chp

07 Eyl 2022 - 16:05 - Gündem

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