Blindar Teknofest Girişim Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışmasında geçen yıl finalist olan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Mustafa Ali Özgönül görme engelli çocuklar için hazırladığı akıllı bastonun üretimini yapıyor. TEKNOFEST yarışması 23 yaşındaki Özgönül'ü girişimci yaptı. Geçen yıl düzenlenen yarışmaya akıllı baston ile katılan ve finalist olan Özgönül, gelen talepler üzerine TÜBİTAK desteğiyle şirket kurdu. Görme engelli çalışanı Mehmet Şahin ile birlikte akıllı baston üretimi yapan genç girişimci, ürettiklerini yurt içi ve dışına pazarlıyor.
“BU KADAR KISA SÜREDE BU BAŞARI İMKANSIZDI”
Söz konusu çalışma takdir toplarken Özgönül öncülüğünde kurulan blindAr, ulusal çapta 111 teknoloji girişimi arasından ilk 5’e girerek Teknofest Girişim Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı. Şirketten yapılan açıklamada, “Blindar ekibi olarak yoğun bir ARGE sürecindeyken T3’ten gelen erken aşama yatırımı bizim motivasyonumuzu fulledi. Birbirinden farklı düşünebilen ve kendi arasında açığını kapatan dinamik bir ekip olmasa bu kadar kısa sürede bu başarı imkansızdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.