Blindar Teknofest Girişim Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yarışmasında geçen yıl finalist olan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Mustafa Ali Özgönül görme engelli çocuklar için hazırladığı akıllı bastonun üretimini yapıyor. TEKNOFEST yarışması 23 yaşındaki Özgönül'ü girişimci yaptı. Geçen yıl düzenlenen yarışmaya akıllı baston ile katılan ve finalist olan Özgönül, gelen talepler üzerine TÜBİTAK desteğiyle şirket kurdu. Görme engelli çalışanı Mehmet Şahin ile birlikte akıllı baston üretimi yapan genç girişimci, ürettiklerini yurt içi ve dışına pazarlıyor.

“BU KADAR KISA SÜREDE BU BAŞARI İMKANSIZDI”

Söz konusu çalışma takdir toplarken Özgönül öncülüğünde kurulan blindAr, ulusal çapta 111 teknoloji girişimi arasından ilk 5’e girerek Teknofest Girişim Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı. Şirketten yapılan açıklamada, “Blindar ekibi olarak yoğun bir ARGE sürecindeyken T3’ten gelen erken aşama yatırımı bizim motivasyonumuzu fulledi. Birbirinden farklı düşünebilen ve kendi arasında açığını kapatan dinamik bir ekip olmasa bu kadar kısa sürede bu başarı imkansızdı.