07 Eyl 2022 - 16:30- Gündem G: 07 Eyl 2022 - 16:34

Büyükşehir Belediyesi T Plaka satacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üç ilçede 70 adet “T” plakası satışı yapacak

Büyükşehir Belediyesi T Plaka satacak! mask

Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi’nden verilen ilana göre, Gebze, Çayırova ve Darıca ilçeleri için “T” plaka serbest piyasa değerinin (rayiç bedelin) 1 milyon 300 bin lira olduğu, ihaleye çıkış bedelinin (muhammen bedelin) ise serbest piyasadaki tahmini bedelinin yüzde 80’ nine tekabül eden 1 milyon 40 bin lira olduğu belirtildi. Satış ihaleleri 29 Eylül günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak.

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# Büyükşehir Belediyesi, Darıca, Çayırova

07 Eyl 2022 - 16:30 - Gündem

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