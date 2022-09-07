Büyükşehir Belediyesi T Plaka satacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden verilen ilana göre, Gebze, Çayırova ve Darıca ilçeleri için “T” plaka serbest piyasa değerinin (rayiç bedelin) 1 milyon 300 bin lira olduğu, ihaleye çıkış bedelinin (muhammen bedelin) ise serbest piyasadaki tahmini bedelinin yüzde 80’ nine tekabül eden 1 milyon 40 bin lira olduğu belirtildi. Satış ihaleleri 29 Eylül günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak.

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