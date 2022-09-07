CCTV sistemine entegre kamera satın alınacak

Cengiz Topel Hava Limanı Müdürlüğü, CCTV Sistemine Entegre Kamera İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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