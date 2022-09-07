07 Eyl 2022 - 17:06- Gündem G: 07 Eyl 2022 - 17:07

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Kandıra K...
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı mask

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor. Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı, Kumcağız ve Cebeci plajlarının bazı bölgeleri dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.
# Deniz, Kandıra, olumsuz hava şartları, plaj, yasak

07 Eyl 2022 - 17:06 AA Kocaeli- Gündem

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