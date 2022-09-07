Bıyıklı: KOTO’yu değil yönetimin keyfi uygulamasını dava ettik

Bıyıklı yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

07 Eylül 2022 tarihinde yerel bir gazetede KOTO YK üyesinin beyanatına dayanılarak "İbrahim Bıyıklı KOTO'yu Dava Etmiş" başlıklı bir haber kaleme alınmıştır. Bahse konu haberde baştan aşağıya gerçeği yansıtmayan hususlar olduğundan açıklama yapmamız bir zorunluluk haline gelmiştir.

1- Öncelikle yasa gereği güncel tutulmak zorunda olan KOTO üye listelerini defalarca yazılı ve sözlü talep etmemize rağmen KOTO idaresi çalışma grubumuzla paylaşmamıştır. Bu nedenle son verdiğimiz 27/09/2021 tarihli dilekçemize yine ret verilmesi üzerine ilgili işlemin "yürütülmesinin durdurulması" amacıyla tarafımızca Kocaeli İdaresi Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma davası açılmıştır.

Burada dava edilen mevcut yasalara aykırı hareket ederek keyfi tutum sergileyen İDARE ve onun işlemidir. Yoksa KOTO'nun kurumsal yapı ve saygınlığını mevcut idareden daha çok önemsediğimiz üyelerimizin malumudur.

2- KOTO idaresi yapılan haberden anlaşıldığı üzere kasaba tüccarı zihniyeti ile hareket etmekte, kurnaz davrandığını sanarak yasaların arkasından dolanmaya çalışmaktadır. Öyle ki bize KVKK uyarınca listelerin verilmediği ilgilinin ağzından mağdur edebiyatı yapılarak aktarılsa da herkesin bildiği bir gerçek şudur: "MEVCUT YÖNETİM LISTELERİ EL ALTINDAN KENDI ADAMLARINA DAĞITMAKTA VE KULLANMAKTADIR!" Bize yasak olan, kendilerine hangi kanun, hangi düzenleme gereğince serbest olmaktadır? İlgilisi dürüst ise bu soruya bir kere adamakıllı cevap vermelidir.

3- Kaldı ki, Türkiye Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik 11. maddesi ile listelerin talep edilmesi halinde ilgilileriyle paylaşılabileceğini düzenlemektedir. Öyleyse KOTO idaresi sadece keyfi davranmamakta aynı zamanda mevcut yasal düzenlemelere de aykırı hareket etmeyi kendine hak saymaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, hali hazırda kendine güvenen ve üyelerine karşı dolambaçlı yollara başvurmayan birçok Oda ve Borsa üye listelerini kurumsal web sayfalarında ulaşılabilir durumda bulundurmaktadır.

KOTO YK üyesinin beyanına göre seçmen listelerine ulaşmamız seçimden 15-20 gün önceki bir zaman dilimine denk gelecek gibi görünmektedir. 10.000 aşkına üyenin oy kullanmasını beklediğimiz seçimde, bu kadar fazla üyeye bu kadar kısa zamanda ulaşmak mümkün olabilir mi? Dolayısıyla KOTO idaresinin yapmaya çalıştığı şey, adil olmayan bir seçim ortamı oluşturarak kendilerine üstünlük oluşturmaktır. Bu en hafif tabiriyle hakkaniyete aykırı hareket etmektir. Hatta kendi deyimleriyle Odayı "babalarının çiftliği" haline getirmektir. Buna karşı elbette üyelerimizin hakkını korumak adına yasal yollara başvurduk ve başvuracağız.

Üyelerimizin hakkını kimseye yedirmedik ve yedirmeyeceğiz.

Son olarak belirtmek isteriz ki, KOTO idaresi şimdiye kadar üye yararına hiçbir icraat yapmamış olmanın vermiş olduğu ürkeklik ve korkaklıkla mağdur edebiyatı yaparak üye listelerini vermemeye çabalamaktadır. Ancak herkes iyi bilir ki, "korkunun ecele faydası yoktur!" Listeler verilse de verilmese de protokol kalabalığı oluşturmaktan öteye gidemeyen bu yönetim kaybetmeye mahkumdur.

Üyelerimizi çok iyi tanıyan çalışma grubu olarak saha faaliyetlerimiz bütün komitelerde son süratle devam etmektedir. Yine de bizim ulaşamadığımız, ulaşmakta zorluk çektiğimiz üyelerimizin sosyal medya ve diğer iletişim kanalları ile bizlere ulaşmalarını beklediğimizi aracılığınızla bildirmek isteriz.

Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız."