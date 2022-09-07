Kemal Kılıçdaroğlu, komşuya geliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'na katılmak üzere Sakarya'ya gelecek. 13 Eylül Salı günü Sakarya'da partililerle buluşacak olan Kılıçdaroğlu Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 13.30'da başlayacak olan toplantıda açıklamalarda bulunacak.