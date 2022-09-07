07 Eyl 2022 - 21:17- Gündem G: 07 Eyl 2022 - 21:18

Pazar alanında hasarlı yerler onarıldı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Kapalı Pazarı’nda hasar görmüş bölümlerin bakım ve onarımını gerçekleştirdi.
Pazar alanında hasarlı yerler onarıldı mask
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İzmit halkının ortak kullanım alanlarından olan pazar yerlerinin bakımını düzenli olarak gerçekleştiren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Kuruçeşme Kapalı Pazarı için harekete geçti. Alanda tespiti yapılan kesilmiş, delinmiş ve hasar görmüş olan brandalarının tamirini yapan ekipler kullanılamaz hale gelen brandaları ise yenileriyle değiştirdi. Fen işleri müdürlüğü ekipleri, çatı fener şapkalarının boşluklarından yağışlı havalarda sepken ile pazar alanına yağmur girmesini önlemek için toplam 10 havalandırma baca kapağının etrafına metal kasnak ilave montajını yaparak pazar alanında kullanım konforunu yükselti.
# ile, İzmit belediyesi

07 Eyl 2022 - 21:17 İHA Kocaeli- Gündem

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