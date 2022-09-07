07 Eyl 2022 - 21:17- Asayiş G: 07 Eyl 2022 - 21:18

Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun yerine Donanma Komutanlığına atanan Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı.
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı mask
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5 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Askeri Şura kararlarında Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı. YAŞ kararlarına göre Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’ndan boşalan Donanma Komutanlığı görevine Koramiral Kadir Yıldız atandı. Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız bugün göreve başladı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret eden Koramiral Yıldız’ın ziyareti sonrası Vali Yavuz yaptığı paylaşımda, "Güney Deniz Saha Komutanlığı görevinden Donanma Komutanlığı görevine atanan Koramiral Kadir Yıldız Paşamızı Valiliğimizde ağırladık. Mavi Vatanımızın muhafızı olan Donanma Komutamızı yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı
# Deniz

07 Eyl 2022 - 21:17 İHA Kocaeli- Asayiş

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