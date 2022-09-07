Olay, 3 Eylül tarihinde Darıca Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca merkez istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Efe Sevim (15), bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine motosiklet, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Muhammet Efe Sevim ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.D. (14) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Muhammet Efe Sevim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
07 Eyl 2022 - 21:19- Asayiş Güncelleme: 07 Eyl 2022 - 21:20
15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu
Darıca'da motosikletle yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.