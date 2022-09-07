07 Eyl 2022 - 21:22- Asayiş G: 07 Eyl 2022 - 23:48

Arabadan inip köprüden atladı!

Dilovası Osmangazi Köprüsü’nden atlayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Arabadan inip köprüden atladı! mask
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Olay, dün gece saatlerinde Dilovası kısmında bulunan Osmangazi Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmangazi Köprüsü üzerinde seyir halinde olan 38 yaşındaki Osman B. aracını durdurarak köprüden atladı. Olayı gören diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine şahsın arama çalışmaları başladı. Uzun süre yapılan aramalar sonuç vermedi. Sahil güvenlik ekipleri botla ve dalgıçlarla çalışmalarını sürdürse de Osman B.’nin cansız bedenine ulaşamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
# Araç, Dilovası

07 Eyl 2022 - 21:22 İHA Kocaeli- Asayiş

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