Belediye Derincespor’a moral ziyareti

BİLGİ VE FİKİR SAHİBİ OLDUK

Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetim kurulu üyeleri, dernek temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunurken, Güntepe ziyaretlerinden ötürü kurmaylara şükranlarını sundu. Dernekler Platformu Genel Sekreteri İbrahim Deniz “Derince’mizin ve ilimizin güzide kulüplerinden Belediye Derincespor’u derneklerimiz olarak ziyaret ettik. Takımımız ile ilgili detaylı bilgi ve fikir sahibi olduk. Bizlerin üzerine düşen neyse platform olarak yapmaya hazırız” diye konuştu.