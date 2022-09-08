08 Eyl 2022 - 09:27- Spor G: 08 Eyl 2022 - 09:28

Belediye Derincespor’a moral ziyareti

Derince Hemşehri Dernekler Platformu’ndan Belediye Derincespor’a ziyaret gerçekleşti. Dernekler Platformu Genel Sekreteri İbrahim Deniz’in öncülüğünde gerçekleşen buluşmada sarı lacivertli kulübe yeni sezonda başarı dileğinde bulunuldu.

Erdem ÖVÜÇ
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BİLGİ VE FİKİR SAHİBİ OLDUK

Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve yönetim kurulu üyeleri, dernek temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunurken, Güntepe ziyaretlerinden ötürü kurmaylara şükranlarını sundu. Dernekler Platformu Genel Sekreteri İbrahim Deniz “Derince’mizin ve ilimizin güzide kulüplerinden Belediye Derincespor’u derneklerimiz olarak ziyaret ettik. Takımımız ile ilgili detaylı bilgi ve fikir sahibi olduk. Bizlerin üzerine düşen neyse platform olarak yapmaya hazırız” diye konuştu.
# ile, başkanı, Deniz

08 Eyl 2022 - 09:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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