Pazar günü Hasan Sert için bir araya geliyoruz

İZMİT BELEDİYESİ UNUTMUYOR
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentte iz bırakan isimler ve tarihe geçen başarıları unutulmuyor. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan program ile vefatının 12. Yılında Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından biri olan ve kentimizi uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden Hasan Sert anılacak.
ÖZEL TUR
Hasan Sert anma programı 11 Eylül Pazar günü saat 09.00’da Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bisiklet trafik eğitim merkezinde yapılacak. Bisikletçiler tarafından yapılacak olan bisiklet turunun yanı sıra Hasan Sert’e ait fotoğrafların yer alacağı sergi vatandaşlara sunulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.