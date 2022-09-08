08 Eyl 2022 - 09:27- Spor G: 08 Eyl 2022 - 09:28

Pazar günü Hasan Sert için bir araya geliyoruz

Kentin değerlerine sahip çıkan İzmit Belediyesi, vefatının 12. yılında Türk bisiklet tarihinin ve Kocaeli’nin önemli sporcularından Hasan Sert’i anacak.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Pazar günü Hasan Sert için bir araya geliyoruz mask

İZMİT BELEDİYESİ UNUTMUYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentte iz bırakan isimler ve tarihe geçen başarıları unutulmuyor. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan program ile vefatının 12. Yılında Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından biri olan ve kentimizi uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden Hasan Sert anılacak.

ÖZEL TUR

Hasan Sert anma programı 11 Eylül Pazar günü saat 09.00’da Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan bisiklet trafik eğitim merkezinde yapılacak. Bisikletçiler tarafından yapılacak olan bisiklet turunun yanı sıra Hasan Sert’e ait fotoğrafların yer alacağı sergi vatandaşlara sunulacak.
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08 Eyl 2022 - 09:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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