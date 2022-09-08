Hamza Küpeli, KTO’dan istifa etti!

Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Küpeli istifa etti. 2018 yılında beri Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Küpeli, “özel nedenlerden dolayı” istifa ettiğini açıkladı.