08 Eyl 2022 - 09:46- Gündem G: 08 Eyl 2022 - 09:52

Hamza Küpeli, KTO’dan istifa etti!

KTO yönetim kurulu üyesi Hamza Küpeli istifa etti.

08 Eyl 2022 - 09:46 - Gündem

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