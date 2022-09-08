SEDAŞ’lılara “Yansıma” programıyla kişisel gelişim desteği

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( SEDAŞ) çalışanlarının yeteneklerini geliştirdiği ve kişisel gelişimlerini desteklediği “Yansıma” programı devam ediyor. SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle 2020-2021 dönemi tamamlanırken yeni dönemin açılışı gerçekleştirildi. 24 katılımcının yer aldığı program kapsamında genç çalışanlar yenilikçi fikirlerini SEDAŞ üst yönetimine aktarıyorlar. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, törendeki konuşmasında mentorluk programının iki yönüyle öne çıktığını dile getirdi.

Odyakmaz; “Genç çalışanlarımızın yeteneklerini ve kişisel gelişimlerini destekleyerek öne çıkarabileceği ‘Yansıma’ programımıza 6 tersine mentor ve 18 mentee ile başladık. İlk dönem sürecimizi tamamlamanın ve yeni dönem açılışını hep birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci dönemine başlayan “Yansıma” programında, üst düzey yöneticilerimiz iş dünyasına dair deneyimlerini genç çalışanlara aktarırken gençler ise dijitalleşme ve sosyal medya kullanımı deneyimlerini, yeni fikirlerini üst düzey yöneticilerine aktarmış olacak. Gelecekte bayrağı devralacak genç çalışanların bugünden gelişimlerini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Geçmişin tecrübesini bugünün enerjisi ile buluşturduklarını belirten SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Yansıma programımızı bilgi, birikim ve deneyimlerin karşılıklı aktarıldığı, ufuk açıcı bir yolculuğun anahtarı olarak görüyoruz. Genç çalışma arkadaşlarımız, mentorluk programı kapsamında üst düzey yöneticilerimiz ile eşleştirilerek çalışma stratejileri, şirket politikası, kurum gereklilikleri ve kariyer yönlendirmeleri hakkında bilgiler ediniyor. Tersine mentorluk uygulamasında da üst düzey yöneticilerimiz genç arkadaşlarımızdan dijitalleşme, inovasyon ve sosyal medya kullanımının detaylarını öğreniyor” dedi. Program daha sonra ilk dönem katılımcılarına plaket verilmesi ile devam etti.