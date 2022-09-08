16 yaşındaki Tuğba 4 gündür kayıp!

5 Eylül Pazartesi günü Körfez ilçesindeki evinden çıkıp bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Tuğba Kaya, her yerde aranıyor. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Tuğba için tüm akrabaları ve yakınları seferber oldu. En son Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde görülen Tuğba’yı görenlerin Tuğba’nın babası Kıyasettin Kaya’ya (0531 302 20 81) ulaşması rica olunur.