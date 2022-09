Öztürk: Fethiye Caddesi bittiği zaman her şeyi konuşacağız

İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, İzmit Belediyesi tarafından yapılan Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Düzenleme Projesi kapsamında son durumu paylaştı. Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Fethiye caddesi ve Alemdar caddesi çok büyük bir kısmı bitmek üzere. Vergi dairesi ve PTT tarafına doğru az bir bölge kaldı. Şimdi mağaza önlerindeki kot farkından dolayı oluşan yükselmeler merdiven şeklinde ayarlanacak. Bunlar yapılırken başka bir ekipte düzenleme ve onarım çalışmaları yapacak.

“AMA BİZ HER ŞEYİ GÖRDÜK VE YAŞADIK”

Hafız Şerif Sokak çok uzun zamandır dokunulmayan kendi kaderine terk edilen sokakta SEDAŞ ve İSU ekiplerinin çalışmalarından sonra kaldırım çalışmaları devam etmekte. Işıklandırması ile birlikte çok güzel bir görüntü olacağına inandığımız bu sokaklar. Tabi ki tüm esnaf arkadaşlarımız ve hepimiz için zor bir süreçti. Ama 15 yıldır dokunulmayan bu bölgelere mutlaka ama mutlaka düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılması gerekiyordu. Sıkıntılarımız oldu tabi ki. Özellikle esnafımız teşekkürü hak etti. Hepsi her şeyin en güzeline layıktır. Ama biz her şeyi gördük ve yaşadık. Bittiği zaman her şeyi konuşacağız. Az daha sabır. Bu anlamda cadde konusunda her daim desteklerini eksik etmeyen, her daim en ufak sıkıntılarımızda yanımızda olan İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür ederiz.”