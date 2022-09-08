İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu’nda ünlü sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Çalışmalar havadan görüntülendi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vinç yardımıyla tutulan sahnenin sağlam bölümlerini kaldırma çalışmalarını başlatacak. Sahne ve ekiplerin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi. Sahnenin gün içerisinde tamamen kaldırılacağı belirtildi.
Tarkan konseri öncesi platform çöktü
İzmir’de düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Tarkan’ın konser vereceği alandaki çöken dev platform dron ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.