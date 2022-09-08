08 Eyl 2022 - 10:21- Asayiş G: 08 Eyl 2022 - 10:23

Tarkan konseri öncesi platform çöktü

İzmir’de düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Tarkan’ın konser vereceği alandaki çöken dev platform dron ile havadan görüntülendi.
Tarkan konseri öncesi platform çöktü mask
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İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu’nda ünlü sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Çalışmalar havadan görüntülendi. Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vinç yardımıyla tutulan sahnenin sağlam bölümlerini kaldırma çalışmalarını başlatacak. Sahne ve ekiplerin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi. Sahnenin gün içerisinde tamamen kaldırılacağı belirtildi.

# bir, ile, ardından, sağlık, polis, Büyükşehir Belediyesi

08 Eyl 2022 - 10:21 İHA İzmir- Asayiş

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