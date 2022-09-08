08 Eyl 2022 - 10:23- Ekonomi

Sigaraya büyük zam!

Sigara zammı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana 10 lira artan sigaraya bir daha zam yapıldığı duyuruldu. Peki sigaraya ne kadar zam geldi?