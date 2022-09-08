08 Eyl 2022 - 10:23- Ekonomi G: 08 Eyl 2022 - 10:25

Sigaraya büyük zam!

Sigara zammı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana 10 lira artan sigaraya bir daha zam yapıldığı duyuruldu. Peki sigaraya ne kadar zam geldi?
Sigaraya büyük zam! mask
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Ocak, Mart, Mayıscve Temmuz ayında gelen 10 liralık zammın ardından sigara fiyatlarına bu sabah yeni bir zam daha yapıldı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı için yaptığı açıklamasında bir grup sigaraya 1,50 kuruş zam geldiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı.
# Sigara, Zam, ardından, bir, başkanı

08 Eyl 2022 - 10:23 - Ekonomi

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