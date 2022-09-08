O markette sıvı yağ 99 TL!

Ayçiçek yağ fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İndirime giren yağ fiyatlarını görenler ihtiyaçlarını karşılamak adına uygun fiyatlardan alışverişlerini yapıyor. Bu kapsamda bir son dakika gelişmesi yaşandı. A101 ayçiçek yağ fiyatlarında indirim yaptığını duyurdu.
A101’deki ayçiçeği yağ fiyatları şu şekilde:
Vera mısır özü yağı 5 litre 169 TL
Komili ayçiçek yağı 5 litre 159 TL
Yudum ayçiçek yağı 4.5 litre 159 TL
Safya ayçiçek yağı 3 litre 99 TL
Dera ayçiçek yağı 3 litre 84 TL
Biryağ ayçiçek yağı 2 litre 79 TL
Sırma ayçiçek yağı 2 litre 67 TL
Vera ayçiçek yağı 2 litre 59 TL
Biryağ ayçiçek yağı 1 litre 44 .90 TL
Sırma ayçiçek yağı 1 litre 34.90 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.