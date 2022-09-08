08 Eyl 2022 - 11:01- Ekonomi G: 08 Eyl 2022 - 11:07

O markette sıvı yağ 99 TL!

Ayçiçek yağ fiyatları son dönemlerin en sık araştırılan konuları arasında yerini aldı. Ayçiçek yağı A101’de düştü. Marketler son dönemlerde yağ fiyatlarında indirimlerini peş peşe yapmaya başladı. 

O markette sıvı yağ 99 TL! mask

Ayçiçek yağ fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İndirime giren yağ fiyatlarını görenler ihtiyaçlarını karşılamak adına uygun fiyatlardan alışverişlerini yapıyor. Bu kapsamda bir son dakika gelişmesi yaşandı. A101 ayçiçek yağ fiyatlarında indirim yaptığını duyurdu. 

A101’deki ayçiçeği yağ fiyatları şu şekilde:

Vera mısır özü yağı 5 litre 169 TL

Komili ayçiçek yağı 5 litre 159 TL

Yudum ayçiçek yağı 4.5 litre 159 TL

Safya ayçiçek yağı 3 litre 99 TL

Dera ayçiçek yağı 3 litre 84 TL

Biryağ ayçiçek yağı 2 litre 79 TL

Sırma ayçiçek yağı 2 litre 67 TL

Vera ayçiçek yağı 2 litre 59 TL

Biryağ ayçiçek yağı 1 litre 44 .90 TL

Sırma ayçiçek yağı 1 litre 34.90 TL
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08 Eyl 2022 - 11:01 - Ekonomi

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