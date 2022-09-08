08 Eyl 2022 - 11:16- Spor G: 08 Eyl 2022 - 11:17

Dükkanın ısıtma odasına sıkıştı

İzmit'te bir dükkanın ısıtma sistemlerinin olduğu odada sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı. 

Dükkanın ısıtma odasına sıkıştı mask
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Olay sabah saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Dükkanın ısıtma sistemlerinin bulunduğu odadan kedi sesi geldiğini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, yavru kedinin yerini tespit ettikten sonra file kepçeyle bulunduğu yerden kurtardı. Dükkandan çıkarılan yavru kedi, dışarıya bırakıldı. 
# bir, Olay

08 Eyl 2022 - 11:16 DHA Kocaeli- Spor

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