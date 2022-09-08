08 Eyl 2022 - 11:29- Gündem G: 08 Eyl 2022 - 11:30

Yol Bakım Timi taleplere hızlı çözüm üretiyor  

Büyükşehir Yol Bakım Timi kentin her noktasında üstyapı konusunda vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlere hızlı bir şekilde çözüm getiriyor  

Yol Bakım Timi taleplere hızlı çözüm üretiyor   mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarıyla yollardaki bozulmaları gideriyor. Bakım ve onarım çalışmalarıyla yol ve kaldırımlardaki deformasyonlar giderilerek gerek yaya gerekse araçlara oluşacak olası olumsuzlukların da önüne geçilmiş oluyor.

 

ÜST YAPI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

Kocaeli genelinde ana cadde, bulvar ve köy yollarında parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriliyor.

 

153 ÇAĞRILARINA HIZLI GERİ DÖNÜŞ

Yol Bakım Timi, ana arterlerde, cadde ve bulvarlarda, köy yollarında veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar, Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ediyor. Vatandaşın talep ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanarak çözüm üretiliyor, talebin mevcut durumu ve ilerleyişi ile ilgili vatandaşa bilgi aktarılıyor.

 

# bir, ile, Büyükşehir Belediyesi

08 Eyl 2022 - 11:29 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.966.295 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yol Bakım Timi taleplere hızlı çözüm üretiyor   mask
Yol Bakım Timi taleplere hızlı çözüm üretiyor  
Pazar alanında hasarlı yerler onarıldı mask
Pazar alanında hasarlı yerler onarıldı
Bıyıklı: KOTO’yu değil yönetimin keyfi uygulamasını dava ettik mask
Bıyıklı: KOTO’yu değil yönetimin keyfi uygulamasını dava ettik
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı mask
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
CCTV sistemine entegre kamera satın alınacak mask
CCTV sistemine entegre kamera satın alınacak
İnşaat malzemeleri satın alınacak mask
İnşaat malzemeleri satın alınacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL