Yol Bakım Timi taleplere hızlı çözüm üretiyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarıyla yollardaki bozulmaları gideriyor. Bakım ve onarım çalışmalarıyla yol ve kaldırımlardaki deformasyonlar giderilerek gerek yaya gerekse araçlara oluşacak olası olumsuzlukların da önüne geçilmiş oluyor.
ÜST YAPI BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI
Kocaeli genelinde ana cadde, bulvar ve köy yollarında parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriliyor.
153 ÇAĞRILARINA HIZLI GERİ DÖNÜŞ
Yol Bakım Timi, ana arterlerde, cadde ve bulvarlarda, köy yollarında veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar, Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ediyor. Vatandaşın talep ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanarak çözüm üretiliyor, talebin mevcut durumu ve ilerleyişi ile ilgili vatandaşa bilgi aktarılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.