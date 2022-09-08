Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2013 model Ford marka satılacak . İhalede muhammen bedel 200 bin TL olarak belirlendi. İhale, 13 Ekim Perşembe günü saat 10.00'te yapılacak.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...