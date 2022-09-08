Kantin yerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Müdürlüğümüze bağlı Sağlık tesislerine tahsisli olan Kantin Yerleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacak ihaleler ile kiraya verilecektir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...