CHP 99 yaşında

Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “İşgalci kuvvetlere karşı savaşan tüm cemiyetleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kendi çatısı altında toplayarak milletimizin bağımsızlığını cephede savunan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 9 Eylül 1923 tarihinde Türkiye’nin ilk siyasi partisi olarak tarih sahnesine çıktı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi adını alan bu partinin neferleri hiçbir koşulda Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin ilkelerinden sapmadan vatanı her daim müdafaaya 99 yıldır olduğu gibi bugün de devam ediyor. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak Cumhuriyetimizin, her mücadelede en ön saflardaki koruyucularıyız. Cumhuriyet’in ilanından tam 50 gün önce kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olmak, tam da bu sebeple ağır bir sorumluluktur. Atamızın ‘Benim iki büyük eserim var; Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir’ sözlerinin ağırlığını ve sorumluluğunu partimizin çatısı altında her daim hissediyor ve büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bu bilinçle, Cumhuriyetimizin temel taşları Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik ve Devletçilik ilkelerini simgeleyen altı oku parti bayrağımızda gururla taşıyoruz. Biliniz ki, ülkemizin, milletimizin çıkarlarına el uzatanlar, Cumhuriyet düşmanlığı yapanlar her daim karşılarında damarlarımızdaki o asil kandan aldığımız cesaretle korkusuzca savaşan bizleri bulacaktır. 9 Eylül Cuma Günü saat 09.30’da İzmit Kültür Tepesi’nde Ata’mızın huzuruna çıkarak parti çelengimizi takdim edeceğimiz törene tüm halkımız davetlidir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak tüm genel başkanlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi’ne emek veren tüm partililerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.