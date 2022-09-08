Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “İşgalci kuvvetlere karşı savaşan tüm cemiyetleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kendi çatısı altında toplayarak milletimizin bağımsızlığını cephede savunan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 9 Eylül 1923 tarihinde Türkiye’nin ilk siyasi partisi olarak tarih sahnesine çıktı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi adını alan bu partinin neferleri hiçbir koşulda Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin ilkelerinden sapmadan vatanı her daim müdafaaya 99 yıldır olduğu gibi bugün de devam ediyor. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak Cumhuriyetimizin, her mücadelede en ön saflardaki koruyucularıyız. Cumhuriyet’in ilanından tam 50 gün önce kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olmak, tam da bu sebeple ağır bir sorumluluktur. Atamızın ‘Benim iki büyük eserim var; Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir’ sözlerinin ağırlığını ve sorumluluğunu partimizin çatısı altında her daim hissediyor ve büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bu bilinçle, Cumhuriyetimizin temel taşları Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik ve Devletçilik ilkelerini simgeleyen altı oku parti bayrağımızda gururla taşıyoruz. Biliniz ki, ülkemizin, milletimizin çıkarlarına el uzatanlar, Cumhuriyet düşmanlığı yapanlar her daim karşılarında damarlarımızdaki o asil kandan aldığımız cesaretle korkusuzca savaşan bizleri bulacaktır. 9 Eylül Cuma Günü saat 09.30’da İzmit Kültür Tepesi’nde Ata’mızın huzuruna çıkarak parti çelengimizi takdim edeceğimiz törene tüm halkımız davetlidir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak tüm genel başkanlarımıza, Cumhuriyet Halk Partisi’ne emek veren tüm partililerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
08 Eyl 2022 - 12:16- Gündem Güncelleme: 08 Eyl 2022 - 12:21
CHP 99 yaşında
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 99. yaşı dolayısı ile CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı bir mesaj yayınladı. 9 Eylül Cuma Günü saat 09.30’da İzmit Kültür Tepesi’nde Ata’nın huzuruna çıkarak parti çelengini takdim edecekleri programa tüm halkımızı davet eden
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.