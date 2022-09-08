AKP’li Yıldırım ile ilgili haberlerimize çarpıcı yorumlar geldi

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evine 4 Eylül Pazar akşamı uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen İ.T. isimli şahıs tarafından baskın yapıldı. Başkan Yıldırım’ın evde olmadığı saatlerde evine baskın yapıp eşi Tuğba Yıldırım’a tehditler savuran şahıs daha sonra gözaltına alındı. Ertesi gün Başkan Yıldırım, tatsız olayı kentin yerel internet kanallarından TV 262’de katıldığı canlı yayında anlattı. Partisinin bu olayda kendisini aramayıp yalnız bıraktığını söyleyen AKP’li Yıldırım’ın partisi ile ilgili kullandığı çarpıcı sözleri kent gündemine oturdu.

AKP’Lİ YILDIRIM’I DİĞER PARTİLERE DAVET EDENLER DE VAR

Olayla ilgili gazetemizin internet haber sitesi olan www.kocaeligazetesi.com.tr adresinden “AKP'li İsmail Yıldırım AKP için ağzına ne geliyorsa söyledi!”, “Ellibeş: İsmail Yıldırım, olayın etkisiyle serzenişte bulundu” ve “Sait Mete'den İsmail Yıldırım açıklaması! ‘Başkanımız bizdendir", “Başkan Yıldırım ve AKP'yi birbirine düşüren şahsa bakın ne oldu!” başlıklı haberlerimizi okuyucularımıza ulaştırdık. Yayınladığımız söz konusu haberlerin altına çok sayıda takipçimiz olayla ilgili yorum yaptı. Yorumlar arasında Yıldırım’ı destekleyenlerin sayısının fazla olması dikkat çekerken tepki gösterenler de yer aldı. Yorum yapanlardan bazılarının ise AKP’li Yıldırım’ı AKP’yi bırakıp İYİ Parti, CHP, DYP veya DP’ye üye olmaya davet ettiği de görüldü.

İŞTE TAKİPÇİLERİMİZDEN GELEN YORUMLAR

KORKUYORUM - Kesinlikle haklı. AK Parti teşkilatı sen ne yaptın da hangi nüfusunu kullandın da bu vatandaş senin evini bastı diye sormalıdır. Ne bekliyor acaba? Birlik olup adaleti baskı altına alalım mı diye düşünüyor?

EROL DEMİRBEK TÜRK – Karamürsel’i gördüğüm kadarı ile geliştirmiş biri halkın da elbette desteğini kazanmış. Keşke AKP’den olmasa idi.

VATANDAŞ - Seni asla kendilerinden kabul etmediler, haksız da sayılmazlar, olduğu yeri satan adam bir gün onları da satar, onu anlamışlardır.

ESKİ AK PARTİLİ - İsmail senin yerinde olsam anında partiden istifa ederim zaten Ak Parti diye parti mi kaldı.

VATANDAŞ - Dönek insanlara sahip çıkılmaz başkan... Sen bunlara başka yerden dönerek katıldın, onlar da bunu biliyorlar ve sana ona göre değer veriyorlar.

EROL DEMİRBEK TÜRK - Demek ki AKP’nin bir isteğine karşı çıkmış, bunun açıklaması böyle olabilir. Bas istifayı AKP’den tertemiz çık.

HAKAN - Geçmiş olsun gerçekler acıdır maalesef.

MURTİ - Doymamışsın besbelli. 50 sene de başkan olsa insan doymaz demek ki.

ZAFER YILMAZ - Karadenizli, Gümüşhaneli, Erzurumlu, Ağrılı değilsin de ondan başkan. Sen doğru yoldasın, mücadeleye devam, sakın bırakma. Çok geçmiş olsun. İnşallah sana ve ailene yapılanlar karşılıksız kalmaz.

DOĞRUYA DOGRU - @ ZAFER YILMAZ 17 NOLU YORUMA CEVABI: Diğerlerini bilmem ama bir Trabzonlu belediye başkanının evini kimse basamaz, basarsa ne olur, orada ölür.

MHP Lİ - Bir MHP’li olarak seni canı gönülden destekliyor ve yanındayız başkanım.

ALLAADİN KAHRAMAN - Geç DP’ye gene kazan bunların akepenin suyu ısındı zatennn... Senin ismin yeter başkan sen Karamürsel’i aştın artık...

KARAMÜRSELLİ - Ah İsmail'im ah işine gelince Bedir, Uhud işine gelmeyince pilav üstü nohut hani sevgi kazansın diyor dünya.

KÖRFEZ AK PARTİLİ - Sayın başkanım öncelikle çok geçmiş olsun… Teşkilat için söylediklerinin tamamına katılıyorum. Tamamı rant peşine düştükleri için Ak Parti’yi de bitirdiler. Ama Allah’ın da bi hesabı var. Dalkavukluk, biat, haksızlığa karşı susmak bunların karakteri oldu.

EKREM – Aaa

SÖZ - Sen Karadenizli değilsin ondan aramamışlardır, yanlış yerdesin İsmail başkan senin yerin AKP değil.

EKREM - Başkanım sen Ak Partilisin AKP’li değilsin, seni en iyi ben anlıyorum, gavur bunlardan iyidir. Partinin teşkilatları kimlere teslim edilmiş, bu yapı nasıl bir yapı, çözmek zor gibi. 2023’ü kaybetmeye çalışanlar iş başına getirilmiş, arkalarında kim var belli değil. Aslanları kediye boğdurma operasyonu var sanırım, sandıklarda da bir sürü problem yaşanacak ki görevliler çok iyi belirlenmeli, yoksa sandıktan gol yiyeceğiz. Zor bir dönem, zor bir süreçten geçiyoruz, namuslu insanlar pasifize edilmeye çalışılıyor. Dik dur, uyanık ol, uyandır. Gerekli yerlere gerekli uyarıları yap ki birileri belki bir şeylerin farkına varır, selamlar.

ASLAN ER - Başkanım geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sen din tüccarı değilsin. Onlardan değilsin. Sana sırf seçim kazanmak için katlanıyorlar, şimdi aday göstermeyecekler, onun için bu numaraları yapıyor. Sana sahip çıkmıyorlar. 2024’te başka partiden ya da bağımsız aday ol. Ol da boylarının ölçüsünü alsınlar.

KOCAELİ̇ BOĞASİ - Sayın başkanım geçmiş olsun. Başkanım sizi evinize davet ediyoruz, taş yerinde ağırdır. Altının değerini sarraf bilir, siz yerinize sarraf dükkanına dönün.

KORFEZ41 - Sayın başkan seni Doğru Yol Partisi’nden beri tanıyorum, sana yapılan saldırıyı lanetliyorum.

ÖMÜR - Sayın başkanım geçmiş olsun, AKP seni tekrar aday yapmaz bence, şimdiden İYİ Parti’ye katıl. 2024 belediye başkanlığı seçiminde sizin en iyi aday olup kazanabileceğiniz parti İYİ Parti’dir. AKP zaten genel seçimde iktidardan düşecek, bir önemi kalmayacak.

NURİ[email protected]İCLOUDCOM - Sayın başkan bunlar koltuklarını kaybetmemek için başlarını kuma gömenlerden. Bunlar millete de tepeden baktıkları için Kocaeli il teşkilatının son çırpınışları. Az kaldı.

AK - Ne istediler de vermedin!!! Sayın Başkan, bunun dışında hiçbir sebep size böyle böyle davranmalarına izin vermezdi.

KARTEPELİ - Geçmiş olsun başkan ben Yeniden Refah Partiliyim.

AVNİ ŞENOCAK - Şimdi aklın başına gelmiş başkanım ah ahhh... Bunlara ağzınla kuş tut yine yaranmazsın. Çünkü sen onlardan biri değilsin, onlar için tehdit birisin. Ve bu hiç değişmedi, değişmeyecek...

PASALİİ - Mehmet Ellibeşşş sen bırak vekilliği aga, dogru torun bakmayaa evee, siz ve sizin gibiler yeter artık şiştik düşün teşkilatın yakasından! Ölü evine çevirdiniz teşkilatı be!!

PAŞALI - Cak, cük edebiyat yapma ilgilendin mi onu söyle, halkı saf yerine koymayın, başkan haklı davasında önce İl Başkanı olarak ilgilenmeniz gerekiyor vesselam.

NURİ[email protected]İCLOUDCOM - Sayın Ellibeş güneş balçıkla sıvanmaz. Kendi medyanızda bu konuyla ilgili düzgün bir haber bile yok. Çünkü onları elde etmek kolay. Sizler için yapılan küfür, hakaret içermeyen yorumları bile yayınlamıyorlar. Çünkü kalemleri satın alınmış. Yorum yazdığımızda engelleniyoruz. Az kaldı.

KARTEPELİ - Güle güle başkan.

DOST - Zor geliyorsa bırak koçummmm...

VATANDAŞ - Gel CHP’ye veya yuvan olan DYP anlasınlar kıymetini anlasınlar.

GERÇEK TARAFTAR - Karamürsel AKP belediye başkanının evine yapılan kişisel saldırı sonucu serzenişte bulunmuş AKP ilçe kolları ve kadın kollarına kızgınlığını ifade etmiş, bunun akabinde ilçe teşkilatı ve AKP il başkanı Karamürsel AKP belediye başkanının hararetini giderecek açıklama yapmış, ver gülüm al gülüm, al gülüm ver gülüme dönüştürülmüş.

SARAC - Sait Mete bey; Adamı aradınız mı? Aramadınız mı? Konu bu. Adam aranmadım diyor, sen top çeviriyorsun abi teşkilat arkasında filan deyip… Herkesin bildiği bir olayda bırak kendi partini başka partili bile olsa bir hal hatır edeceksin. Bitirdiniz Ak Parti’yi, kendiniz bir bitmediniz.

ZİYAA - Şaban gelecek, Recep gidecek.

MERT – AK Parti’den kaçış hazırlıkları, bahaneleri…

EROL DEMİRBEK TÜRK - Şimdi ev hapsinde, devletimin polisi her akşam araç ile kapısına gidip masraf yaparak imzasını alıyor. Nereden mi biliyorum? Suriyeli komşumun oğlu bir çocuğu ezdiği için ev hapsinde, polis her akşam ayağına gelip imzasını alıyor da ondan.