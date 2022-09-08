Ayıplı malda iade ücreti alınamayacak

1 Ekim’de yürürlüğe girecek düzenlemeyle, internetten alınan ürünün ayıplı çıkması halinde, satıcıya iadede tüketiciden masraf talep edilemeyecek, iade ücreti malın bedelinden mahsup edilebilecek. Ticaret Bakanlığı’ndan esnaf odalarına gönderilen yazıda, Kovid salgını ile birlikte internet ve mobil uygulamalar gibi elektronik ticaret platformları üzerinden alışverişin artmasıyla birlikte mağduriyetlerin de yoğunlaştığı belirtildi.

GEÇ TESLİMATA CEZA

İnternetten sipariş verilen ürünün taahhüt edilen süre içinde teslim edilmemesi, ürünün stokta bulunmaması, sipariş iptali ve sipariş bedellerinin geç iade edilmesi veya iade edilmemesi gibi sorunlar yaşandığı kaydedilen yazıda, bu mağduriyetler için cezai işlem uygulandığı ifade edildi. Bakanlığın yazısında, yaşanan bu sorunlarda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, 2022 yılı için 615 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

KARGO MASRAFI SATICIYA

Bakanlık yazısında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle de tüketicinin, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde, ürünle ilgili iade masrafını karşılamakla yükümlü olduğu ifade edildi. Bakanlık, tüketicinin internet alışverişlerinde iadeden doğan kargo ücretini ödemesinin önünü açan düzenlemenin, ayıplı mallarda geçerli olmadığını bildirdi.

ESNAF ODDALARI UYARILDI

Buna göre, bozuk, hatalı ya da benzer nedenlerle tüketicinin ihtiyacını karşılamayan bir malın satıcıya iadesinde, tüketici iade masraflarından sorumlu tutulamayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilecek. Böylece tüketicinin iade ettiği malın kargo masrafları, kargo ücreti alınmışsa oradan kesilecek, yoksa ödediği ücretin içinde kabul edilecek, her iki durumda da tüketiciden fazladan bir ödeme talep edilemeyecek. Ticaret Bakanlığı yazısında, 1 Ekim’de yürürlüğe girecek düzenleme ile ilgili esnaf odalarını uyardı.