Dilovası Makineciler Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen Toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, daire müdürleri, muhtarlar, Dilovası Makineciler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Dilovası Makineciler OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda ‘‘En Çok Dilovası Okuyor’’ projesinin tanıtım videosunun sunumu gerçekleştirildi.

VALİ YAVUZ TEBRİK ETTİ

Dilovası Makineciler OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’ın konuşmalarının ardından programda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada; “Böylesine güzel bir programda sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel ve bir o kadarda anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği ve katkısı bulunan çok kıymetli meslektaşımı Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı, her daim yanımızda olan Makineciler OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini, diğer OSB’lerimizi, iş adamlarımızı gönülden tebrik ediyorum.

ÖĞRETMENLERİN ÖNEMİ

Öğretmenini sevmeyen, saygı duymayan hiçbir toplumun gidebileceği bir yer olduğunu düşünmüyorum. O yüzden daha çok bilenlere, alimlere saygı duymak gerekir. Alim kelimesi sadece din İslam bilginlerini ifade etmez. O yüzden alimlerine, öğretmenlerine saygı duymayan bir toplumun önü açık olamaz. Bilgiye saygı göstermeli, hürmet etmeliyiz. Her şeyi bildiğimizi iddia etmemeliyiz. Bilenlere sormalıyız. Cahil toplumların en büyük özelliği her şeyi bildiğini iddia etmesidir.

“SİZLERE GÜVENİYORUZ”

Her şeyi bildiğini iddia eden toplumlar yol bulamaz. O yüzden sizlere güveniyor ve bu ülkenin geleceğine inanıyoruz. İsteseler de istemeseler de bu yüzyıl bizim yüzyılımızdır. Bu yüz yılı bizler inşa edeceğiz hiç endişeniz olmasın. Birbirinizi sevin ve aranızda hiç ayrımcılık yapmayın, kucaklaşın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun.” dedi. Programın sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.