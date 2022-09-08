E-Gençlik takımları Teknofest’e damga vurdu    

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak ve kenti bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan E-Gençlik takımları, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivali olan Teknofest’te başarılarıyla dikkat çekti.

BÜYÜK BİR BAŞARI

Bu kapsamda E-Gençlik takımlarından Sarsılmaz İHA Takımı, 2022 Teknofest Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Kocaeli Üniversitesi Otonom Sistem Teknolojileri Takımı, Teknofest Karadeniz’de en özgün yazılım ödülünü alırken, E-Gençlik takımlarından ALTAİR JET Takımı 2022 Teknofest- Jet Motor Tasarım yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü. E-Gençlik takımlarından KOU Rover Team 2022 ise Teknofest-Sanayide Dijital Teknolojiler ileri kategoride üçüncülük kazandı. E-Gençlik tarafından desteklenen Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından olan GTU-AQUA da ikinci oldu.

EKİPMAN DESTEĞİ

İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, öğrencilerin İHA teknolojileri hakkındaki farkındalıklarını arttırmayı, bu konuda çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi, havacılık ve savunma sanayisinin sahip olduğu rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin öğrencileri için hazırladığı teknoloji atölyeleri bulunuyor. Büyükşehir, Teknoloji Atölyeleri sayesinde gençlere ekipman desteği vererek İHA’nın yanı sıra birçok yüksek bütçeli teknoloji projesini de hayata geçirmeleri için destek sağlıyor.