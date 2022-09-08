Pehlivanlar inanıyor    

Derince Taşköprü Yağlı Pehlivan Güreşleri ile ilgili kurmaylar ve pehlivanlar sorularımızı yanıtladı. Taşköprü Güreşleri Koordinatörü Rıdvan Kara gerek güreş alanının, gerekse de çevresinin son derece modern ve hijyenik bir hale getirdiklerini vurguladı ve “En küçük bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Ömer Aslantaş, Kağıtspor olarak çok iyi yolda olduklarını ifade ederek, Taşköprü’de de iyi mücadelelere imza atacaklarını ifade etti.

AİLE ORTAMI VAR

Sezonun en formda pehlivanları arasında yer alan Hüseyin Gümüşalan “Bu yıl Kırkpınar’da şampiyonluğa çok yaklaştım. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında kemere talibim” diye konuştu. Başarılı pehlivanlardan Faruk Akkoyun, yağlı güreşlerde yaşın gençleştiğini ve bunun da rekabeti artırdığını savundu. Bir birinden zorlu güreşlerde rakiplerine aman vermeyen Nedim Gürel, Kağıtspor olarak aile olduklarını ve bu ortamın da başarıyı getireceğine inandığını belirtti. Bu yıl Kırkpınar’da Başaltı boyda final görerek başpehlivan olan Mustafa Arslan ise Kağıtspor’da güreştiği için mutlu olduğunu ve içerideki usta çırak ilişkisi ile bir birlerinden güç aldıklarını dile getirdi.