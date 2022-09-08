08 Eyl 2022 - 15:50- Spor G: 08 Eyl 2022 - 15:51

Halterde Kağıtspor damgası  

Türkiye Halter Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Karaman Gençlik ve...
Halterde Kağıtspor damgası   mask
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Türkiye Halter Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu’nda tamamlandı. 35 ilden 277’si erkek, 207’si de kadın olmak üzere toplam 484 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı haltercileri de mücadele etti. Kağıtspor’un Kadın Halter takımı 33 kulüp arasından 185 puan toplayarak genel klasmanda 4. oldu ve Türkiye’nin en iyi kulüpleri arasında yer aldı.

 

08 Eyl 2022 - 15:50 - Spor

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