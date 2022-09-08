Haydi herkes İshakçılar’a!      

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Türkiye’nin önemli organizasyonları arasında yer alan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bu yıl 19.’su düzenlenecek. İshakçılar’da bulunan Er Meydanı’nda gerçekleşecek ve birbirinden önemli etkinliklerin yer alacağı programlar bu hafta sonu halkın karşısına çıkacak. Etkinlikler bugün 13.30’da Mehteran Korteji ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayacak. Derince Belediyesi’nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenleyeceği organizasyona güreş camiası, sporseverler ve bölge sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

50’Sİ BAŞPEHLİVAN, 500’DEN FAZLA GÜREŞÇİ

Sezonun son güreşleri olma özelliğini taşıyan 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 10 Eylül Cumartesi saat 18.00’de Çocuk Şenliği etkinliği, daha sonra saat 20.30’da konser başlayacak. İshakçılar Er Meydanı’nda on binlerce kişinin katılım sağlayacağı organizasyonun üçüncü günü olan pazar tarihinde saat 10.00’da 500’ün üzerinde sporcunun katılımı ile farklı boylarda yağlı güreşler yapılacak. Birbirinden ünlü başpehlivanların mücadelesine sahne olacak güreşlerde başpehlivanlık kategorisinde ise 50 isim mücadele edecek.

ZEKİ AYGÜN’ÜN EV SAHİPLİĞİNDE

Güreşlerle ilgili Derince Yelken Kafe’de basın toplantısı düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğindeki toplantıya Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Derince Taşköprülüler Dernek Başkanı Erhan Çiftçi, İzmit Taşköprülüler Dernek Başkanı İmran Çetin, Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Dernek Başkanı İlhami Usta, Taşköprü Güreşleri Koordinatörü Rıdvan Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Ömer Aslantaş, güreş antrenörü Zafer Dama, ilimiz pehlivanları Hüseyin Gümüşalan, Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Mustafa Arslan ile Tunahan Özgül katıldı.

BENİ ASPİR YAĞI AYAKTA TUTTU

Başkan Aygün selamlama konuşmasını yaptı şu şekilde konuştu: “Ata sporumuz yağlı güreşlerin de içinde bulunduğu 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Tarım olmazsa olmazımız. Özellikle aspir bitkisi ile ilgili çalışmalarımız var. Her gün bir fincan aspir yağının içine limon sıkıp içerim. Seçim dönemlerinde gençler çok zorlanırken beni aspir yağı ayakta tuttu.

KEYİFLİ GÜREŞLER OLACAK

20 dönümden 1.5 ton yağ çıkıyor. Omega 9, çok faydalı bir yağ. Bunu granül haline getirip ticaretini de yapacağız. Böylece hem istihdam ortaya çıkaracağız, hem de sağlıklı bir tarım üretimine imza atacağız. Ay sonunda da hasatlarımızı alacağız inşallah. Güreşlerimiz için de vatandaşlarımıza sıkı mücadeleler izlettireceğimize inanıyorum. Bu işin başındaki arkadaşlarımız en iyi şekilde düzeni sağladılar, inanıyorum ki pehlivanlarımızı izleyenler de keyif alacaklar. Taşköprülüler Derneğimize ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim.

TAŞKÖPRÜ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ:

Hüseyin Gümüşalan

Faruk Akkoyun

Nedim Gürel

Tanju Gemici

Mustafa Aslan

Gökhan Arıcı

Ali Gürbüz

İsmail Erkal

Sermes Bulut

İsmail Balaban

Mustafa Batu

Menderes Saltık

Şah Ali Kurt

Yusufcan Zeybek

Recep Kara

Abdullah Güngör

Salih Erinç

Serhat Balcı

Mecit Yıldırım

Fatih Koyuncu

Furkan D. Aslan

Onur Şener

Recep Taslak

Orhan Okulu

Hasan Cengiz

Ramazan Bircan

Mustafa Taş

Serkan Serttürk

İbrahim Çoraman

Ertuğrul Dağdeviren

Fatih Atlı

Serhat Gökmen

Hamza Köseoğlu

Serdar Yıldırım

Ahmet Kavakçı

Süleyman Aykırı

Erkan Ertan

Arif Akın

Kaan Kaya

Ekrem Yavuz

Semih Turgut

Güngör Ekin

Osman Özgün

Ali Gökçen

M.Kemal Karaboğa

M. Doğan Özkaya

İbrahim Katkıcı

Nadir Takı

Ali Rıza Kaya

Ali Yanatma