Haydi herkes İshakçılar’a!      

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR
Türkiye’nin önemli organizasyonları arasında yer alan Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bu yıl 19.’su düzenlenecek. İshakçılar’da bulunan Er Meydanı’nda gerçekleşecek ve birbirinden önemli etkinliklerin yer alacağı programlar bu hafta sonu halkın karşısına çıkacak. Etkinlikler bugün 13.30’da Mehteran Korteji ve Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayacak. Derince Belediyesi’nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenleyeceği organizasyona güreş camiası, sporseverler ve bölge sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
50’Sİ BAŞPEHLİVAN, 500’DEN FAZLA GÜREŞÇİ
Sezonun son güreşleri olma özelliğini taşıyan 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 10 Eylül Cumartesi saat 18.00’de Çocuk Şenliği etkinliği, daha sonra saat 20.30’da konser başlayacak. İshakçılar Er Meydanı’nda on binlerce kişinin katılım sağlayacağı organizasyonun üçüncü günü olan pazar tarihinde saat 10.00’da 500’ün üzerinde sporcunun katılımı ile farklı boylarda yağlı güreşler yapılacak. Birbirinden ünlü başpehlivanların mücadelesine sahne olacak güreşlerde başpehlivanlık kategorisinde ise 50 isim mücadele edecek.
ZEKİ AYGÜN’ÜN EV SAHİPLİĞİNDE
Güreşlerle ilgili Derince Yelken Kafe’de basın toplantısı düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğindeki toplantıya Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Derince Taşköprülüler Dernek Başkanı Erhan Çiftçi, İzmit Taşköprülüler Dernek Başkanı İmran Çetin, Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Dernek Başkanı İlhami Usta, Taşköprü Güreşleri Koordinatörü Rıdvan Kara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Ömer Aslantaş, güreş antrenörü Zafer Dama, ilimiz pehlivanları Hüseyin Gümüşalan, Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Mustafa Arslan ile Tunahan Özgül katıldı.
BENİ ASPİR YAĞI AYAKTA TUTTU
Başkan Aygün selamlama konuşmasını yaptı şu şekilde konuştu: “Ata sporumuz yağlı güreşlerin de içinde bulunduğu 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali’ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Tarım olmazsa olmazımız. Özellikle aspir bitkisi ile ilgili çalışmalarımız var. Her gün bir fincan aspir yağının içine limon sıkıp içerim. Seçim dönemlerinde gençler çok zorlanırken beni aspir yağı ayakta tuttu.
KEYİFLİ GÜREŞLER OLACAK
20 dönümden 1.5 ton yağ çıkıyor. Omega 9, çok faydalı bir yağ. Bunu granül haline getirip ticaretini de yapacağız. Böylece hem istihdam ortaya çıkaracağız, hem de sağlıklı bir tarım üretimine imza atacağız. Ay sonunda da hasatlarımızı alacağız inşallah. Güreşlerimiz için de vatandaşlarımıza sıkı mücadeleler izlettireceğimize inanıyorum. Bu işin başındaki arkadaşlarımız en iyi şekilde düzeni sağladılar, inanıyorum ki pehlivanlarımızı izleyenler de keyif alacaklar. Taşköprülüler Derneğimize ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim.
TAŞKÖPRÜ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ:
Hüseyin Gümüşalan
Faruk Akkoyun
Nedim Gürel
Tanju Gemici
Mustafa Aslan
Gökhan Arıcı
Ali Gürbüz
İsmail Erkal
Sermes Bulut
İsmail Balaban
Mustafa Batu
Menderes Saltık
Şah Ali Kurt
Yusufcan Zeybek
Recep Kara
Abdullah Güngör
Salih Erinç
Serhat Balcı
Mecit Yıldırım
Fatih Koyuncu
Furkan D. Aslan
Onur Şener
Recep Taslak
Orhan Okulu
Hasan Cengiz
Ramazan Bircan
Mustafa Taş
Serkan Serttürk
İbrahim Çoraman
Ertuğrul Dağdeviren
Fatih Atlı
Serhat Gökmen
Hamza Köseoğlu
Serdar Yıldırım
Ahmet Kavakçı
Süleyman Aykırı
Erkan Ertan
Arif Akın
Kaan Kaya
Ekrem Yavuz
Semih Turgut
Güngör Ekin
Osman Özgün
Ali Gökçen
M.Kemal Karaboğa
M. Doğan Özkaya
İbrahim Katkıcı
Nadir Takı
Ali Rıza Kaya
Ali Yanatma
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.