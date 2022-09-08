Kerem ve Dilaver bilmecesi çözüldü

KADRODA DÜŞÜNÜLMEDİLER

Kocaelispor’a geride bıraktığımız sezon Gençlerbirliği’nden transfer olan ancak yeni sezonda kadroda düşünülmeyen sol bek Kerem Can Akyüz, transferin son günü Selahaddin Dinçel’in çalıştırdığı 3. Lig 1. Grup takımlarından Nevşehirspor ile anlaştı. Yeşil Siyahlı kulüpte kalan alacakları karşılığında sözleşmesi feshedilen Kerem Can ile birlikte Kocaelispor’un eski orta saha oyuncularından Dilaver Güçlü de Nevşehir ekibinin yolunu tuttu. Nevşehirli olan ve Nevşehirspor ile direkt 2 yıllık anlaşma yapan Dilaver, Şanlıurfaspor’da sezonun ilk maçında da şans bulmuştu.