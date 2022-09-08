Kerem ve Dilaver bilmecesi çözüldü

KADRODA DÜŞÜNÜLMEDİLER
Kocaelispor’a geride bıraktığımız sezon Gençlerbirliği’nden transfer olan ancak yeni sezonda kadroda düşünülmeyen sol bek Kerem Can Akyüz, transferin son günü Selahaddin Dinçel’in çalıştırdığı 3. Lig 1. Grup takımlarından Nevşehirspor ile anlaştı. Yeşil Siyahlı kulüpte kalan alacakları karşılığında sözleşmesi feshedilen Kerem Can ile birlikte Kocaelispor’un eski orta saha oyuncularından Dilaver Güçlü de Nevşehir ekibinin yolunu tuttu. Nevşehirli olan ve Nevşehirspor ile direkt 2 yıllık anlaşma yapan Dilaver, Şanlıurfaspor’da sezonun ilk maçında da şans bulmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.