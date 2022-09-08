08 Eyl 2022 - 16:01- Spor G: 08 Eyl 2022 - 16:02

Arslanbey’de dijital devrim

Kartepe'nin köklü kulüplerinden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği Spor Kulübü, yeni sezona bomba gibi hazırlanırken, bir yandan da dijital atılım dev...
Arslanbey’de dijital devrim mask

Kartepe'nin köklü kulüplerinden Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği Spor Kulübü, yeni sezona bomba gibi hazırlanırken, bir yandan da dijital atılım devrimi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde resmi web siteleri www.kartepearslanbeygb.org 'u hayata geçiren kulüp yönetimi, site içerisinde başta tarihçe, başarı, haberler, fikstür canlı yayın, medya, spor bloğu gibi birçok bilgi ve özelliği bir araya getirerek futbol severlere sunmuştu. Bu dijital atılımın bir sonraki evresi ise kulüp logosu oldu. Yönetim kurulunda alınan karar ile logo tasarlatan yönetim, yeni logolarını resmi olarak dün tanıtıma sundu. Kulübün tarihi yapısı bozulmadan tasarlanan yeni logoda Kartepe'yi sırtlayan Aslan figürü dikkat çekti. Basın Sözcüsü Cevdet Seyran “Yeni bir anlayış içerisinde hareket eriyoruz” dedi.
# bir, ile, Kartepe

08 Eyl 2022 - 16:01 - Spor

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