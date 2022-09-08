08 Eyl 2022 - 16:01- Spor G: 08 Eyl 2022 - 16:03

Şampiyon müdür Yavaşer iş başında !..

Kocaeli Gençlik ve Spor Ailesinde yeni görevine başlayan İl Müdürü Gökhan Yavaşer,  ilk toplantısını kurum müdürleriyle gerçekleştirdi.
Şampiyon müdür Yavaşer iş başında !.. mask
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Kocaeli Gençlik ve Spor Ailesinde yeni görevine başlayan İl Müdürü Gökhan Yavaşer,  ilk toplantısını kurum müdürleriyle gerçekleştirdi.

08 Eyl 2022 - 16:01 - Spor

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