Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri, Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Namazgah Karakucak Yağlı Güreşleri’nden madalya ile döndü. Minik boyda Efe Denizci 1’nci kürsüsüne çıkma başarısı gösterirken, ayak boyunda da Ertuğrul Sokur 2. oldu. Küçük orta küçük boyda Ahmet Özlü 1. olarak kürsüye çıktığı güreşlerde küçük orta küçük boyda da Ali Can Türk 3’üncü oldu. Genç güreşçilerin gelişimini yakından takip ettiklerini ve başarı basamaklarını tek tek çıktıklarını belirten antrenörler, sporcuları tebrik etti.
08 Eyl 2022 - 16:02- Spor Güncelleme: 08 Eyl 2022 - 16:03
Körfezli genç güreşçiler madalyayla döndü
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri, Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Namazgah Karakucak Yağlı Güreşleri’nden madalya i...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.