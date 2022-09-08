08 Eyl 2022 - 16:02- Spor G: 08 Eyl 2022 - 16:03

Körfezli genç güreşçiler madalyayla döndü  

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri, Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Namazgah Karakucak Yağlı Güreşleri’nden madalya i...
Körfezli genç güreşçiler madalyayla döndü   mask

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Güreşçileri, Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Namazgah Karakucak Yağlı Güreşleri’nden madalya ile döndü. Minik boyda Efe Denizci 1’nci kürsüsüne çıkma başarısı gösterirken, ayak boyunda da Ertuğrul Sokur 2. oldu. Küçük orta küçük boyda Ahmet Özlü 1. olarak kürsüye çıktığı güreşlerde küçük orta küçük boyda da Ali Can Türk 3’üncü oldu. Genç güreşçilerin gelişimini yakından takip ettiklerini ve başarı basamaklarını tek tek çıktıklarını belirten antrenörler, sporcuları tebrik etti.
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08 Eyl 2022 - 16:02 - Spor

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