Kocaelili gençler Teknofest’e damga vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak ve kenti bir teknoloji üssü haline getirmek amacıyla kurulan E-Gençlik takımları, Teknofest’te başarılarıyla dikkat çekti. E-Gençlik takımlarından Sarsılmaz İHA Takımı, 2022 Teknofest Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Kocaeli Üniversitesi Otonom Sistem Teknolojileri Takımı, Teknofest Karadeniz’de en özgün yazılım ödülünü alırken, E-Gençlik takımlarından ALTAİR JET Takımı 2022 Teknofest- Jet Motor Tasarım yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü. E-Gençlik takımlarından KOU Rover Team 2022 ise Teknofest-Sanayide Dijital Teknolojiler ileri kategoride üçüncülük kazandı. E-Gençlik tarafından desteklenen Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından olan GTU-AQUA da ikinci oldu.