Sanat kursları kayıtları başlıyor

Gölcük Belediyesi tarafından yeni dönemde açılacak tiyatro, gemi maketi, hüsn-i hat ve tezhip kursları için kayıtlar 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Ücretsiz sanat kurslarına müracaatlar, Gölcük Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ne yapılacak. Kurslara kayıt yapmak isteyen kişiler 21 Ekim Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek.