08 Eyl 2022 - 16:03- Eğitim G: 08 Eyl 2022 - 16:04

Sanat kursları kayıtları başlıyor

Gölcük Belediyesi’nin ücretsiz sanat kurslarının kayıtları 19 eylülde başlıyor.

Gölcük Belediyesi tarafından yeni dönemde açılacak tiyatro, gemi maketi, hüsn-i hat ve tezhip kursları için kayıtlar 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Ücretsiz sanat kurslarına müracaatlar, Gölcük Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ne yapılacak. Kurslara kayıt yapmak isteyen kişiler 21 Ekim Cuma gününe kadar başvuru yapabilecek.
# tarafından

08 Eyl 2022 - 16:03 İHA Kocaeli- Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.966.295 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
En çok Dilovası okuyor!     mask
En çok Dilovası okuyor!    
Körfez Belediyesi okulların eksikliklerini gideriyor mask
Körfez Belediyesi okulların eksikliklerini gideriyor
Blindar Teknofest Girişim Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı mask
Blindar Teknofest Girişim Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı
Meclisten dereceye giren öğrencilere altın mask
Meclisten dereceye giren öğrencilere altın
Miniklere kırtasiye malzemesi hediye edildi mask
Miniklere kırtasiye malzemesi hediye edildi
Dilovası’nda 14 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacak mask
Dilovası’nda 14 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacak
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL