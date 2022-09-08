İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve vatandaşların yaz akşamlarını neşelendiren “Perşembe Sinemaları” etkinliği ile Yeşilçam’ın usta eserleri İzmitlilerle buluşmaya devam ediyor. İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği Perşembe Sinemaları bu hafta ‘Zübük’ filmi ile devam edecek. Bu akşam yapılacak olan ‘Zübük’ film gösterimi saat 20.00’de Gülümse Kafe’de gerçekleşecek. Aziz Nesin’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı Zübük filminin gösterimine tüm İzmitliler davet edildi.
08 Eyl 2022 - 16:03- Kültür-Sanat Güncelleme: 08 Eyl 2022 - 16:04
İzmitliler bu akşam Kemal Sunal filmi için bir araya gelecek
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Perşembe Sinemaları etkinliğinde bu akşam İzmitliler "Zübük" filmini hep birlikte izleyecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.