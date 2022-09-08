İzmitliler bu akşam Kemal Sunal filmi için bir araya gelecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve vatandaşların yaz akşamlarını neşelendiren “Perşembe Sinemaları” etkinliği ile Yeşilçam’ın usta eserleri İzmitlilerle buluşmaya devam ediyor. İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği Perşembe Sinemaları bu hafta ‘Zübük’ filmi ile devam edecek. Bu akşam yapılacak olan ‘Zübük’ film gösterimi saat 20.00’de Gülümse Kafe’de gerçekleşecek. Aziz Nesin’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı Zübük filminin gösterimine tüm İzmitliler davet edildi.