İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi her ay başka bir köyde devam ediyor. Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen projede 11 Eylül Pazar günü doğa tutkunları Mecidiye Köyü’nde yürüyüş yapacak. 11 Eylül Pazar günü saat 08.30’da İzmit Belediyesi önünde toplanarak hareket edecek ekip Mecidiye’de verilecek ikramların ardından yürüyüşe başlayacak. 6 kilometre yürüyüş yapacak olan doğa tutkunları hem doğa içerisinde keyifli bir gün geçirecek hem de Mecidiye Köyü’nü tanımış olacak.
08 Eyl 2022 - 16:04- Spor Güncelleme: 08 Eyl 2022 - 16:05
Doğa tutkunları bu hafta Mecidiye’de
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü "Bizim Köy Doğa Yürüyüşü" projesi bu hafta Mecidiye Köyü’nde devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.