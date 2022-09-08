İzmit Belediyesi, yeni dönem öncesi okul bahçelerini temizliyor

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala okul bahçelerinde temizlik çalışması başlattı. Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda vakit geçirmesini önemseyen İzmit Belediyesi, tırpan çalışmalarıyla okul bahçelerini kötü görüntüden de kurtarıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle İlkokulu, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi, Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi, 7. Boru İlkokulu, İzmit Atılım Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, Kuvayi Milliye İlkokulu, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elma Şekeri Anaokulu, İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi, 23 Nisan İlkokulu, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Saraybahçe İlkokulu, Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu, Gültepe İlkokulu, Şehit İskender Ercan İlkokulu, İzmit Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nda tırpan çalışmalarını tamamladı. Ekipler, kent genelindeki okullarda tırpan çalışmalarına devam ediyor.