08 Eyl 2022 - 16:05- Asayiş G: 08 Eyl 2022 - 16:06

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahsın cezası belli oldu!

Kocaeli’de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini birlikte yaşadıkları evde, eşyalarını almak isterken silahla vurarak öldüren sanık müebbet hapis cezasına hükmedildi.
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahsın cezası belli oldu! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 15 Şubat 2021 tarihinde Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36), 5 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim Er ile yaşadıkları eve geldi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim Er arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim Er, apartman koridorunda Hacer Çetin’e 4-5 el ateş ederek öldürdü ve kendini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali Er’i teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim Er tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi

Sanık Halim E.’nin yargılanması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Halim E., taraf avukatları ve Hacer Çetin’in ailesi katıldı. Avukatların savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Halim Er’in Hacer Çetin’i kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdi. Ayrıca o gün sanık Halim Er’in, Hacer Çetin’in ablası Canan Y.’ye karşı işlemiş olduğu “Silahla basit yaralama” suçundan 6 ay, Canan Y.’nin yeğenleri U.Y. ve Ç.Y.’ye karşı işlemiş olduğu “Basit yaralama” suçundan 9 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 TL para cezasına çarptırıldı.

# bir, ile, ardından, sağlık, polis, Olay

08 Eyl 2022 - 16:05 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.966.295 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı! mask
İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı!
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahsın cezası belli oldu! mask
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren şahsın cezası belli oldu!
Gelecek Partili başkanın oğluna 18 kişi saldırdı! mask
Gelecek Partili başkanın oğluna 18 kişi saldırdı!
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, Kocaeli'de intihar etti mask
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, Kocaeli'de intihar etti
Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu mask
Yaşlı çiftin unutkanlığı yangına sebep oldu
Tarkan konseri öncesi platform çöktü mask
Tarkan konseri öncesi platform çöktü
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL