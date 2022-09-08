08 Eyl 2022 - 16:07- Asayiş G: 08 Eyl 2022 - 16:08

İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı!

Gebze'de 6 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatının alevlere teslim olduğu anlar saniye saniye kaydedildi.
İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı! mask
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Yangın Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1317 Sokakta bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. İşçiler yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşçilerin bina sakinlerine haber vermesi ile bina boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Alevlere teslim olan çatıda şans eseri yaralanan olmadı, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Tatlıkuyu Mahallesi, polis, ile, Olay, sağlık

08 Eyl 2022 - 16:07 İHA Kocaeli- Asayiş

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