08 Eyl 2022 - 16:15- Asayiş G: 08 Eyl 2022 - 16:17

Hamile kadın ve amcasını kamyon eziyordu!

Kocaeli’de hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kamyonun altında sürüklenen sürücü ile hamile kadını ezilmekten ise çevredeki vatandaşların dikkati kurtardı.
Hamile kadın ve amcasını kamyon eziyordu! mask
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Kaza, İzmit Körfez Mahallesi’nde Ankara Karayolu Caddesi Kandıra Sapağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 41 AY 870 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu ile H.A. idaresindeki 41 RT 667 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan hamile yeğeni P.A. kamyonun altında kaldı. Kamyonun altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ve hamile yeğenini ezilmekten ise çevredeki vatandaşların dikkati kurtardı. Vatandaşların uyarısı üzerine kamyon sürücüsü durdu. Motosiklet sürücüsü ve yeğeni kamyonun altından kendi çabalarıyla çıkarken, facianın eşiğinden dönüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı P.A. hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü H.A. ise sağlık ekiplerine hastaneye kendisinin gideceğini bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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08 Eyl 2022 - 16:15 İHA Kocaeli- Asayiş

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