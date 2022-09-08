Ellibeş: Eğitim yatırımlarında büyük yol kat ettik

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaklaşık 3 aylık yaz tatili sonrası 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ellibeş, “Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak en temel güç eğitimli, nitelikli insan gücüdür. Bu anlayışla, eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur. Ülkemizin, başarılı ilerleyişini sürdürebilmesi ve 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim yatırımlarını bugüne kadar misliyle artırıp, kaliteyi yükseltmek adına büyük yol kat ettik" dedi.

"EĞİTİMDE KALİTE VE KAPASİTE ARTTI"

Açıklamanın devamında ise Ellibeş, “Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin iyi bir eğitim alması, kaliteli bir mesleki eğitimin yanı sıra gelişmeye ve araştırmaya açık bir bakış açısına sahip olabilmeleri, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi için bütün imkanlar seferber edildi. Bu anlamda şehrimizde de 2002-2003 eğitim-öğretim dönemine göre öğrenci sayımız (+)190 bin, öğretmen sayımız (+)20 bin, derslik sayımız (+)18 bin artmıştır. Derslik başına düşen öğrenci sayımız İlköğretimde 39’dan 22’ye, Ortaöğretimde 33’ten 23’e düşerek daha kaliteli bir eğitim imkanı öğrencilerimize sağlanmıştır. Bugün halen ilimizde 17 anaokulu, 10 ilkokul, 13 ortaokul, 7 lise ve 2 öğrenci pansiyonu inşaatı devam etmektedir. Bu düşüncelerle, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün eğitim camiamıza başarılar diliyorum. Biz hazırız" ifadelerini kullandı.