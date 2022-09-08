Ünlü oyuncu Ali Sürmeli annesinin ölümüyle yıkıldı

Olay, bu sabah saatlerinde Derince Esentepe Caddesi Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli (82), bakıcısı ve çocuklarıyla beraber yaşadığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu. Akçe Sürmeli’yi ipe asılı halde bulan bakıcı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürmeli’nin cenazesi, ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.
"ACIYA DAYANMADI"
Acı olayı duyan Ali Sürmeli hemen Kocaeli’ye geldi. Ali Sürmeli, “Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem yalnız değildi, kardeşlerim hep yanında aynı evde yaşıyorlardı. Annemin evde bakıcısı da vardı. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi. Akçe Sürmelinin cenazesi yapılan otopsinin ardından Derince'de toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.