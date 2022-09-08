08 Eyl 2022 - 17:11- Asayiş G: 08 Eyl 2022 - 17:15

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli annesinin ölümüyle yıkıldı

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi çocukları ve bakıcısıyla beraber kaldığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu. Annesinin ölümüyle yıkılan Ali Sürmeli, “Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz” dedi.
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli annesinin ölümüyle yıkıldı mask
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Olay, bu sabah saatlerinde Derince Esentepe Caddesi Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Sürmeli’nin annesi Akçe Sürmeli (82), bakıcısı ve çocuklarıyla beraber yaşadığı evin arka bahçesinde ipe asılı halde bulundu. Akçe Sürmeli’yi ipe asılı halde bulan bakıcı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürmeli’nin cenazesi, ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürüldü.

"ACIYA DAYANMADI"

Acı olayı duyan Ali Sürmeli hemen Kocaeli’ye geldi. Ali Sürmeli, “Annem 2 yılda iki büyük operasyon geçirdi. Annem yalnız değildi, kardeşlerim hep yanında aynı evde yaşıyorlardı. Annemin evde bakıcısı da vardı. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi. Akçe Sürmelinin cenazesi yapılan otopsinin ardından Derince'de toprağa verilecek.
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08 Eyl 2022 - 17:11 - Asayiş

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