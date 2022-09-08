Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı

Alperen Ocakları’nda 5 ay boyunca il başkanlığı görevinde bulunan Kaan Şengil, BBP İl Başkanı Remzi Kaya’nın istifasının ardından Genel Merkez tarafından partinin yeni il başkanı olarak atanmıştı. Alperen Ocakları İl Başkanlığına ise Cüneyt Engin atandı.

CÜNEYT ENGİN KİMDİR?

31 yaşındaki Cüneyt Engin Kartepe Büyükderbent doğumlu, evli ve 2 çocuk babası. Engin, turizm sektörüne yönelik çalışmalarla ilgileniyor.