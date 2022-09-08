Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı

Alperen Ocakları’nda 5 ay boyunca il başkanlığı görevinde bulunan Kaan Şengil, BBP İl Başkanı Remzi Kaya’nın istifasının ardından Genel Merkez tarafından partinin yeni il başkanı olarak atanmıştı. Alperen Ocakları İl Başkanlığına ise Cüneyt Engin atandı.
CÜNEYT ENGİN KİMDİR?
31 yaşındaki Cüneyt Engin Kartepe Büyükderbent doğumlu, evli ve 2 çocuk babası. Engin, turizm sektörüne yönelik çalışmalarla ilgileniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.