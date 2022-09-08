08 Eyl 2022 - 17:15- Siyaset G: 08 Eyl 2022 - 17:17

Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı

Alperen Ocakları Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil’in BBP İl Başkanı olarak atanmasının ardından yerine Cüneyt Engin getirildi

Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı mask

Alperen Ocakları’nda 5 ay boyunca il başkanlığı görevinde bulunan Kaan Şengil, BBP İl Başkanı Remzi Kaya’nın istifasının ardından Genel Merkez tarafından partinin yeni il başkanı olarak atanmıştı. Alperen Ocakları İl Başkanlığına ise Cüneyt Engin atandı.

CÜNEYT ENGİN KİMDİR?

31 yaşındaki Cüneyt Engin  Kartepe Büyükderbent doğumlu, evli ve 2 çocuk babası. Engin, turizm sektörüne yönelik çalışmalarla ilgileniyor.
# Kartepe, Kaan Şengil, Remzi Kaya, başkanı, tarafından, ardından

08 Eyl 2022 - 17:15 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.966.295 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı mask
Alperen Ocakları İl Başkanlığı’na Cüneyt Engin atandı
Ellibeş: Eğitim yatırımlarında büyük yol kat ettik mask
Ellibeş: Eğitim yatırımlarında büyük yol kat ettik
Aras: Bu adalet hangi kitapta yazıyor? mask
Aras: Bu adalet hangi kitapta yazıyor?
Aydemir: Reklama değil, eğitime harcayın   mask
Aydemir: Reklama değil, eğitime harcayın  
Kemal Kılıçdaroğlu, komşuya geliyor! mask
Kemal Kılıçdaroğlu, komşuya geliyor!
Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor! mask
Meral Akşener Kocaeli’ye geliyor!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL