İş insanı Cezmi Çiçek’ten SMA hastası Barkın’a destek

Kocaeli’nde yaşayan Havva ve Barış Kaplan çiftinin 4,5 yaşındaki SMA hastası çocukları Barkın’ın tedavi olması amacıyla,Valilik izinli başlatılan kampanya devam ediyor. Bugüne kadar kermes ve konserlerin düzenlenerek destek verilen Barkın için, son zamanlarda da sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapılılıyor. Barkın’a destek amacıyla, bu akşam gerçekleştirilecek canlı yayının konuğu ise Kocaeli’nin sevilen iş insanı, Kocaeli Malatyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Cezmi Çiçek olacak.

SÜRE AZALDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Barış Kaplan ile bir bankada çalışan Havva Kaplan’ın, SMA Tip 1 hastası olan 4,5 yaşındaki çocukları Barkın’ın tedavisi için “SMA değil, Barkın kazansın” sloganıyla başlatılan valilik onaylı kampanyanın süresinin dolmasına kısa bir süre kaldı.. Barkın için yardım kampanyaları, gönüllüler tarafından farklı noktalarda yapılan farklı proğramlar ile bağış toplanmaya devam ediyor.. Minik Barkın’ın tedavisi için toplamda 1 milyon 800 bin Dolar’a ihtiyaç var. Yardımlar kapsamında şimdiye kadar 950 bin 500 Dolar toplanabildi. Kaplan Ailesi çocuklarına, Dubai'de uygulanan ve SMA hastalarına yüzde 98 iyileşme umudu vadeden gen tedavisi uygulanabilmesi için yardımlarınızı bekliyor.

CEZMİ ÇİÇEK KATILACAK

Barkın’a destek için bu akşam saat 21:30’da Facebook üzerinde SMA Barkın Kaplan yayıncı hesabından canlı yayın yapılacak. Yayına destek vermek amacıyla konuk olarak Vadi Besiciliğin sahibi Cezmi Çiçek katılacak.

SİZ DE 10 TL BAĞIŞLAMAK İSTER MİSİNİZ?

Valilik onaylı yardım kampanyası için tüm operatörlerden SMABARKIN yazıp 1901’e SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Daha fazla bağış için ise TL Hesabı: TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 / Havva Kanpara Kaplan,

Dolar Hesabı: TR18 0001 5001 5804 8020 7525 91 / Havva Kanpara Kaplan

Euro Hesabı: TR66 0001 5001 5804 8020 7526 00 / Havva Kanpara Kaplan’a hesap numaralarına bağışta bulunabilirsiniz.